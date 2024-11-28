Участвующий в СВО на стороне России шотландец разоблачил ложь западных СМИ
Участвующий в СВО шотландец Росс Макэлвенни разоблачил ложь западных СМИ
Боец ВС РФ Росс Макэлвенни. Обложка © личный архив / RT
После начала СВО 25-летний шотландец Росс Макэлвенни переехал в Россию и вступил в ряды ВС РФ. Боец с позывным Виски на фронте получил множество ранений и даже лишился глаза, поэтому сейчас проходит лечение. В беседе с RT он признался, что знал «обо всех зверствах, которые творили украинцы с русскими», несмотря на постоянную ложь западных СМИ.
«В Великобритании в освещении СВО следуют утверждённому правительством нарративу, то есть продвигается миф о том, что Украина побеждает...» — подчеркнул Макэлвенни.
По его словам, в западных СМИ предпочитают не замечать военных преступлений и проявлений неонацизма со стороны украинских подразделений. Виски отметил, что телеканалы вводят граждан в заблуждение, распространяя нарратив, мол, «Россия — зло, а Украина ничего плохого сделать не может».
Ранее Украину упрекнули во вранье про обстановку в тылу и на фронте. Тем временем военный эксперт опроверг украинский фейк об «Орешнике».