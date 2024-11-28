После начала СВО 25-летний шотландец Росс Макэлвенни переехал в Россию и вступил в ряды ВС РФ. Боец с позывным Виски на фронте получил множество ранений и даже лишился глаза, поэтому сейчас проходит лечение. В беседе с RT он признался, что знал «обо всех зверствах, которые творили украинцы с русскими», несмотря на постоянную ложь западных СМИ.