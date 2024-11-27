«Инструмент в руках врага»: Военный эксперт опроверг украинский фейк об «Орешнике»

После удара новейшей российской ракетой «Орешник» по территории завода «Южмаш» в Днепропетровске украинский сегмент соцсетей начал активно распространять фейки, мол, никаких разрушений нет. Самые ушлые пользователи даже опубликовали снимки с якобы непострадавшими конструкциями.

Однако военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко не рекомендует доверять украинской дезинформации. По его словам, снимки публикуют иностранные компании, что уже является поводом для сомнения.

«Я только один или два раза, может быть, за вот эти почти три года войны видел, чтобы наша сторона опубликовала спутниковые снимки в подтверждение чего-либо, у нас практически ничего не публикуется. И соответственно, этот инструмент находится в руках врага», — отметил эксперт.