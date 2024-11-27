«Мощный сигнал»: Матвиенко оценила заявление Путина об «Орешнике»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что обращение президента РФ Владимира Путина, а также использование Россией новейшего оружия может склонить чашу весов к переговорам по Украине. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что прозвучал мощный сигнал.

«Это мощный сигнал, и у нас есть понимание и знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Она также отметила, что использование «Орешника» — «не ультиматум и не угроза, как это пытались представить западные СМИ». По словам парламентария, это спокойное и подкреплённое конкретными действиями послание лидера мировой державы, которое является ответом на продолжающуюся эскалацию со стороны Запада, а также демонстрацией готовности РФ к любому развитию событий.

«У нас есть средства для ощутимого и неотвратимого ответа. Не мы нагнетаем эскалацию, мы вынуждены на неё отвечать», — заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что проигравшая команда пока ещё действующего президента США Джо Байдена способна на безрассудные шаги, однако Россия готова к этому и сможет дать «адекватный ответ».

Ранее Матвиенко заявила, что РФ обладает супероружием и сможет ответить на агрессию. Также спикер верхней палаты Федерального Собрания прокомментировала применение ракеты «Орешник». Она назвала данную ситуацию мощнейшим актом современной геополитики, а также уточнила, что эскалации в действиях России нет, ведь это не нападение, а вынужденный, при том адекватный ответ на агрессию.