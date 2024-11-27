«Мощный сигнал»: Матвиенко оценила заявление Путина об «Орешнике»
Матвиенко: Обращение Путина может склонить чашу весов к диалогу по Украине
Валентина Матвиенко. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что обращение президента РФ Владимира Путина, а также использование Россией новейшего оружия может склонить чашу весов к переговорам по Украине. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что прозвучал мощный сигнал.
«Это мощный сигнал, и у нас есть понимание и знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.
Она также отметила, что использование «Орешника» — «не ультиматум и не угроза, как это пытались представить западные СМИ». По словам парламентария, это спокойное и подкреплённое конкретными действиями послание лидера мировой державы, которое является ответом на продолжающуюся эскалацию со стороны Запада, а также демонстрацией готовности РФ к любому развитию событий.
«У нас есть средства для ощутимого и неотвратимого ответа. Не мы нагнетаем эскалацию, мы вынуждены на неё отвечать», — заявила Матвиенко.
Председатель Совфеда подчеркнула, что проигравшая команда пока ещё действующего президента США Джо Байдена способна на безрассудные шаги, однако Россия готова к этому и сможет дать «адекватный ответ».
Ранее Матвиенко заявила, что РФ обладает супероружием и сможет ответить на агрессию. Также спикер верхней палаты Федерального Собрания прокомментировала применение ракеты «Орешник». Она назвала данную ситуацию мощнейшим актом современной геополитики, а также уточнила, что эскалации в действиях России нет, ведь это не нападение, а вынужденный, при том адекватный ответ на агрессию.
Напомним, 21 ноября Россия использовала новейшую ракету «Орешник» и нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш». Президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также упомянул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Путин подчеркнул, что данная атака был лишь ответом на положительное решение Вашингтона по нанесению Украиной ударов западными ракетами по территории РФ.