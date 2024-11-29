Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков к северу от Алеппо

Части сирийской армии начали контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ), сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. Боевики ранее захватили более 20 населённых пунктов к северу и западу от Алеппо — административного центра одноимённой провинции, расположенного в 360 километрах от Дамаска.

В ходе операции правительственные силы освободили город Эль-Бакум. Для усиления обороны в район Алеппо были переброшены воинские подкрепления из других частей Сирии. Контрнаступление продолжается, подробности операции уточняются.

Напомним, сирийские боевики начали крупное наступление на западе Алеппо 28 ноября. По сообщениям СМИ, вооружённые формирования взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Отражать атаку боевиков помогает российская авиация.