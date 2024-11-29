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29 ноября, 01:16

Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков к северу от Алеппо

Al Mayadeen: Сирийская армия в ходе контрнаступления освободила город Эль-Бакум

Части сирийской армии начали контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ), сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. Боевики ранее захватили более 20 населённых пунктов к северу и западу от Алеппо — административного центра одноимённой провинции, расположенного в 360 километрах от Дамаска.

В ходе операции правительственные силы освободили город Эль-Бакум. Для усиления обороны в район Алеппо были переброшены воинские подкрепления из других частей Сирии. Контрнаступление продолжается, подробности операции уточняются.

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Напомним, сирийские боевики начали крупное наступление на западе Алеппо 28 ноября. По сообщениям СМИ, вооружённые формирования взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Отражать атаку боевиков помогает российская авиация.

*Запрещённая в РФ международная террористическая организация

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Анатолий Цейко
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