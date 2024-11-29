Удар по Харькову охарактеризовали как самый мощный с начала этого года

За минувшие сутки российские силы нанесли крупный удар по энергетическим и военным объектам Харькова и области. Эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС охарактеризовал его как самый мощный с начала этого года.

«В ходе анализа информации из открытых источников, а также данных, поступающих по другим каналам, можно констатировать, что за истёкшие сутки по Харькову и области был нанесён самый массированный комбинированный удар с начала 2024 года», — подчеркнул он.