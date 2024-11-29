Удар по Харькову охарактеризовали как самый мощный с начала этого года
Марочко: Армия России нанесла самые массированные в 2024 году удары по Харькову
За минувшие сутки российские силы нанесли крупный удар по энергетическим и военным объектам Харькова и области. Эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС охарактеризовал его как самый мощный с начала этого года.
«В ходе анализа информации из открытых источников, а также данных, поступающих по другим каналам, можно констатировать, что за истёкшие сутки по Харькову и области был нанесён самый массированный комбинированный удар с начала 2024 года», — подчеркнул он.
По данным военного эксперта, для атаки наши силы применяли высокоточные дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, а также модернизированные авиабомбы различной мощности. Удары также наносились боеприпасами артсистем и ударными беспилотниками.
Напомним, днём ранее Россия нанесла массированный удар по украинским военным инфраструктурным объектам. Взрывы слышали в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской области. Позднее Минобороны опубликовало список ударов возмездия по ВСУ за атаки на Россию западным оружием.
Life.ru / Kandinsky 3.1