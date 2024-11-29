Более 70% территории Николаевской области обесточено уже целые сутки
Более 70% территории Николаевской области Украины до сих пор обесточено. Местные жители сидят без света уже сутки. Об этом сообщает местное облэнерго.
«Без света, в том числе, большая часть Николаева. Сроков, когда вернут электричество, энергетики не называют», — говорится в сообщении издания «Страна».
Напомним, что из-за российских ударов возмездия на Украине 28 ноября вводили четыре очереди отключения света. В ответ на удары западным оружием по территории России наши войска вчера отправили в Незалежную 90 ракет и 100 беспилотников. В результате этого было поражено 17 военных целей.
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