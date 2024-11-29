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29 ноября, 11:03

В Новосибирске мужчина жестоко расправился с бабушкой жены и её кошками

В Новосибирске полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве бабушки жены

69-летнюю пенсионерку убили в собственной квартире. Фото © VK / Прокуратура Новосибирской области

69-летнюю пенсионерку убили в собственной квартире. Фото © VK / Прокуратура Новосибирской области

28 ноября в Новосибирске 26-летний мужчина попытался задушить 69-летнюю пенсионерку, а после нанёс ей несколько ударов ножом в области головы и шеи. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Полиция задержала злоумышленника, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Подозреваемый, находясь в квартире, нанёс не менее трёх ударов рукой и неустановленным предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, в область головы и шеи 69-летней женщины, от чего последняя скончалась», — сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что пенсионерку убил муж её внучки, сообщает региональное управление СК. Мужчина задержан.

По данным kp.ru, в квартире также обнаружили трупы кошек. Кроме того, мужчина попытался покончить с собой, но не успел этого сделать.

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Ранее Life.ru писал, что на берегу Москвы-реки зарезали 56-летнего мужчину, он скончался в больнице. А в Иркутской области задержали мужчину, по пьяни зарезавшего фельдшера скорой.

Алена Пенчугина
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