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29 ноября, 09:37

Побег 12-летнего мальчика из Прокопьевска от родителей-садистов попал на видео

Появились кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали побег 12-летнего мальчика из Прокопьевска Кемеровской области от родителей-садистов. Мать держала ребёнка в неотапливаемом помещении без верхней одежды и еды, а отчим избивал. Ребёнок сбежал от зверских издевательств в супермаркет. Видео публикует 360.ru

Мальчик сбежал от отчима-изверга и два дня прятался в магазине в Прокопьевске. Видео © 360.ru

В местном магазине мальчик прятался за прилавками, поесть он выбирался только ночью. Мать начала поиски сына только через сутки с момента пропажи. Через два дня его нашли и отправили в больницу. Сейчас ребёнок находится в соцучреждении и с ним работают психологи.

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Отчима и мать ребёнка уже арестовали, им предъявили обвинение по статьям об истязании и неисполнении воспитательных обязанностей. Пара воспитывает ещё двоих детей, а отчим ранее был судим.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Полина Никифорова
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