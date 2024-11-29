Побег 12-летнего мальчика из Прокопьевска от родителей-садистов попал на видео

Появились кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали побег 12-летнего мальчика из Прокопьевска Кемеровской области от родителей-садистов. Мать держала ребёнка в неотапливаемом помещении без верхней одежды и еды, а отчим избивал. Ребёнок сбежал от зверских издевательств в супермаркет. Видео публикует 360.ru

Мальчик сбежал от отчима-изверга и два дня прятался в магазине в Прокопьевске. Видео © 360.ru

В местном магазине мальчик прятался за прилавками, поесть он выбирался только ночью. Мать начала поиски сына только через сутки с момента пропажи. Через два дня его нашли и отправили в больницу. Сейчас ребёнок находится в соцучреждении и с ним работают психологи.