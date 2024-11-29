Вице-губернатор Оренбуржья Петухов рассказал о партнёрских отношениях с Казахстаном

Оренбургская область и Казахстан связаны давними партнёрскими отношениями. Между российским регионом и соседним государством ведётся товарооборот на сотни миллионов долларов, рассказал вице-губернатор Оренбуржья Игнат Петухов.

«Экономика обеих стран и мира сейчас претерпевает большие геостратегические изменения. Каждый год преподносит новые вызовы, задачи, которые мы совместно должны решать», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, Оренбуржье и Казахстан ведут активную торговлю с учётом особой роли кооперации. К примеру, регион получит 600 миллионов долларов от экспортно-импортной деятельности по итогам 2024 года, что примерно соответствует прошлогоднему показателю.

Кроме того, Оренбургская область совместно с соседней республикой работает над достижением научно-технологического лидерства. А ещё правительство региона прикладывает усилия для импортозамещения, открытия новых производств и развития различных отраслей, заключил чиновник.