Вице-губернатор Оренбуржья Петухов рассказал о партнёрских отношениях с Казахстаном
Оренбургская область и Казахстан связаны давними партнёрскими отношениями. Между российским регионом и соседним государством ведётся товарооборот на сотни миллионов долларов, рассказал вице-губернатор Оренбуржья Игнат Петухов.
«Экономика обеих стран и мира сейчас претерпевает большие геостратегические изменения. Каждый год преподносит новые вызовы, задачи, которые мы совместно должны решать», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
По его словам, Оренбуржье и Казахстан ведут активную торговлю с учётом особой роли кооперации. К примеру, регион получит 600 миллионов долларов от экспортно-импортной деятельности по итогам 2024 года, что примерно соответствует прошлогоднему показателю.
Кроме того, Оренбургская область совместно с соседней республикой работает над достижением научно-технологического лидерства. А ещё правительство региона прикладывает усилия для импортозамещения, открытия новых производств и развития различных отраслей, заключил чиновник.
Сотрудничество между Россией и Казахстаном сегодня активно развивается и на уровне глав государств. Напомним, в ходе визита в Астану Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. Кроме того, российский лидер сообщил, что Казахстану предложен статус государства-партнёра БРИКС.
Kandinsky 3.1 / Life.ru