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Регион
29 ноября, 13:08

Вице-губернатор Оренбуржья Петухов рассказал о партнёрских отношениях с Казахстаном

Оренбургская область и Казахстан связаны давними партнёрскими отношениями. Между российским регионом и соседним государством ведётся товарооборот на сотни миллионов долларов, рассказал вице-губернатор Оренбуржья Игнат Петухов.

«Экономика обеих стран и мира сейчас претерпевает большие геостратегические изменения. Каждый год преподносит новые вызовы, задачи, которые мы совместно должны решать», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, Оренбуржье и Казахстан ведут активную торговлю с учётом особой роли кооперации. К примеру, регион получит 600 миллионов долларов от экспортно-импортной деятельности по итогам 2024 года, что примерно соответствует прошлогоднему показателю.

Кроме того, Оренбургская область совместно с соседней республикой работает над достижением научно-технологического лидерства. А ещё правительство региона прикладывает усилия для импортозамещения, открытия новых производств и развития различных отраслей, заключил чиновник.

Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги визита в Казахстан
Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги визита в Казахстан

Сотрудничество между Россией и Казахстаном сегодня активно развивается и на уровне глав государств. Напомним, в ходе визита в Астану Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. Кроме того, российский лидер сообщил, что Казахстану предложен статус государства-партнёра БРИКС.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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