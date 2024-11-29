Экс-футболист с пятью друзьями похитили и запытали до смерти бизнесмена в Подмосковье

Экс-нападающего обнинского футбольного клуба «Квант» Виталия Мельникова заподозрили в доведении до смерти пытками бизнесмена Самрата Джавадова. Об этом сообщили в программе «Вести. Дежурная часть».

Предприниматель пропал в ноябре. По версии следствия, экс-спортсмен вместе с пятью подельниками вывезли мужчину в лес, где пытали его и снимали на видео. Джавадов потерял сознание, после чего злоумышленники бросили его. Впоследствии, бизнесмен скончался от полученных травм. Ещё одним подозреваемым является экс-фехтовальщик Дмитрий Моисеев, в 2022 году завершил карьеру.

Мать предпринимателя считает, что сын мог связаться с «плохой компанией». Похитители требовали у неё пять миллионов рублей за выкуп.

Подмосковное управление СК РФ сообщило, что в Домодедово шестерым жителям Калужской области предъявлено обвинение в убийстве, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд с подозреваемым футболистом Мельниковым. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

«31 октября 2024 года вечером сообщники, находясь на территории леса рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова, жестоко избили мужчину. После того как он потерял сознание, фигуранты скрылись, оставив его в лесу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Всем фигурантам предъявлено в убийстве, совершенном группой лиц, по найму. Они арестованы до 18 января.