Экс-футболист с пятью друзьями похитили и запытали до смерти бизнесмена в Подмосковье
Экс-футболиста Мельникова арестовали за доведение человека до смерти пытками
Экс-футболист Мельников, подозреваемый в похищении и доведении до смерти пытками бизнесмена. Обложка © VK / ФК «Квант» Обнинск
Экс-нападающего обнинского футбольного клуба «Квант» Виталия Мельникова заподозрили в доведении до смерти пытками бизнесмена Самрата Джавадова. Об этом сообщили в программе «Вести. Дежурная часть».
Предприниматель пропал в ноябре. По версии следствия, экс-спортсмен вместе с пятью подельниками вывезли мужчину в лес, где пытали его и снимали на видео. Джавадов потерял сознание, после чего злоумышленники бросили его. Впоследствии, бизнесмен скончался от полученных травм. Ещё одним подозреваемым является экс-фехтовальщик Дмитрий Моисеев, в 2022 году завершил карьеру.
Мать предпринимателя считает, что сын мог связаться с «плохой компанией». Похитители требовали у неё пять миллионов рублей за выкуп.
Подмосковное управление СК РФ сообщило, что в Домодедово шестерым жителям Калужской области предъявлено обвинение в убийстве, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Суд с подозреваемым футболистом Мельниковым. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
«31 октября 2024 года вечером сообщники, находясь на территории леса рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова, жестоко избили мужчину. После того как он потерял сознание, фигуранты скрылись, оставив его в лесу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Всем фигурантам предъявлено в убийстве, совершенном группой лиц, по найму. Они арестованы до 18 января.
Мельникову 21 год. В сентябре комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил его по делу о ставках. До этого ещё пятерых футболистов «Кванта» дисквалифицировали за такое же нарушение на сроки от шести месяцев до 10 лет. «Квант» играет во второй лиге.
Ранее в Казани были задержаны двое бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году. По информации следствия, они наняли двух киллеров из известной ОПГ «Хади Такташ» ради устранения конкурента во время передела сфер влияния. Однако один из наёмных убийц сдал заказчиков.