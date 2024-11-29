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29 ноября, 10:35

Экс-футболист с пятью друзьями похитили и запытали до смерти бизнесмена в Подмосковье

Экс-футболиста Мельникова арестовали за доведение человека до смерти пытками

Экс-футболист Мельников, подозреваемый в похищении и доведении до смерти пытками бизнесмена. Обложка © VK / ФК «Квант» Обнинск

Экс-футболист Мельников, подозреваемый в похищении и доведении до смерти пытками бизнесмена. Обложка © VK / ФК «Квант» Обнинск

Экс-нападающего обнинского футбольного клуба «Квант» Виталия Мельникова заподозрили в доведении до смерти пытками бизнесмена Самрата Джавадова. Об этом сообщили в программе «Вести. Дежурная часть».

Предприниматель пропал в ноябре. По версии следствия, экс-спортсмен вместе с пятью подельниками вывезли мужчину в лес, где пытали его и снимали на видео. Джавадов потерял сознание, после чего злоумышленники бросили его. Впоследствии, бизнесмен скончался от полученных травм. Ещё одним подозреваемым является экс-фехтовальщик Дмитрий Моисеев, в 2022 году завершил карьеру.

Мать предпринимателя считает, что сын мог связаться с «плохой компанией». Похитители требовали у неё пять миллионов рублей за выкуп.

Подмосковное управление СК РФ сообщило, что в Домодедово шестерым жителям Калужской области предъявлено обвинение в убийстве, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд с подозреваемым футболистом Мельниковым. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

«31 октября 2024 года вечером сообщники, находясь на территории леса рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова, жестоко избили мужчину. После того как он потерял сознание, фигуранты скрылись, оставив его в лесу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Всем фигурантам предъявлено в убийстве, совершенном группой лиц, по найму. Они арестованы до 18 января.

Мельникову 21 год. В сентябре комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил его по делу о ставках. До этого ещё пятерых футболистов «Кванта» дисквалифицировали за такое же нарушение на сроки от шести месяцев до 10 лет. «Квант» играет во второй лиге.

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Ранее в Казани были задержаны двое бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году. По информации следствия, они наняли двух киллеров из известной ОПГ «Хади Такташ» ради устранения конкурента во время передела сфер влияния. Однако один из наёмных убийц сдал заказчиков.

Николай Рюмин
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