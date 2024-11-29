Кормил порошком и сломал ногу кочергой: Отчим рассказал, как издевался над пасынком из Прокопьевска

Стали известны подробности зверских издевательств отчима над 12-летним пасынком из Прокопьевска. За невыполнение обязанностей по дому мужчина сломал ребёнку ногу кочергой. Также он запрещал мальчику есть, а в сентябре, увидев пасынка у холодильника, выгнал его голым на улицу. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы.

Отчим сбежавшего из дома пасынка избивал ребёнка, кормил его порошком и выгонял на улицу голым. Видео © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

Кроме того, этой осенью отчим заставлял мальчика есть стиральный порошок, а когда ребёнок отказался, садист насильно пытался накормить им пасынка. В ноябре после очередного избиения отчим и мать сами зашивали мальчику губу. Теперь у 12-летнего ребёнка останется дефект на лице на всю жизнь. Уже более двух лет мальчик не посещает школу, мать на издевательства мужчины никак не реагирует. Отмечается, что родители не пьют, о причинах своей жестокости они не рассказывают.