В День буквы «ё» общественники призвали законодательно закрепить обязательное её употребление в письменной речи, документах и печати. Движение «Сорок Сороков» напомнило, что буква «ё» содержится в более чем 12,5 тысячи слов и не менее чем в 2,5 тысячи фамилий российских граждан. А общественники из «Ветеранов России» подчеркнули, что замена буквы «ё» на «е» часто приводит к проблемам с паспортами, банковскими картами и документами. Движения подали свои заявления в Миноборнауки России и Госдуму.

«Российская письменность без буквы «ё» убога, букве «ё» нет альтернативы в системе графики русского языка. Необоснованная замена буквы «ё» на букву «е» приводит к многочисленным смысловым, фактическим, орфоэпическим и иным ошибкам при чтении и понимании письменных текстов», — подчеркнули в «Сорок Сороков».

Особенно важно использовать букву «ё» в учебной литературе, а также при издании художественных, публицистических и иных произведений, подчеркнули «Сорок Сороков». В условиях, когда Россию пытаются всячески вытеснить с международной арены, в собственной стране важно сохранить богатую письменную речь и устранить «искусственную ущербность русского алфавита». По мнению общественников, это поспособствует повышению культуры населения страны.

Букву «ё» ввели в русский алфавит в конце XVIII века, но с тех пор её использование оставалось необязательным. После реформы правописания 1918 года, в ходе которой были отменены буквы «ять», «фита» и «и десятеричное», буква «ё» сохранилась, но получила статус условно-дополнительной. Сейчас в законодательстве нет конкретного требования об обязательном использовании буквы «ё». В 2012 году Минобразования разъяснило, что использование букв «е» и «ё» в документах является равнозначным. Тем не менее, на практике это часто приводит к путанице, особенно в судебных и административных делах.