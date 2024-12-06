Тест: Только сатана отгадает, из каких фильмов все эти 6 злодеев и исчадий ада

Борьба со злом стоит в центре сюжета множества фильмов, а храбрые, отважные главные герои всегда вызывают эмпатию и сочувствие. Но почему же мы не менее ярко запоминаем образы коварных злодеев и убийц?! При одном только взгляде на таких личностей ощущается всплеск адреналина и глубокий интерес к их тёмной стороне и загадочности. Пока одни вызывают одно лишь отвращение, другие становятся настоящими фаворитами и отодвигают на задний план порядочных добряков. Этот тест не только проверит вашу память, но и позволит вновь погрузиться в мир, где зло иногда оказывается не менее привлекательным, чем добро!