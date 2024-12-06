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6 декабря, 13:30

Тест: Только сатана отгадает, из каких фильмов все эти 6 злодеев и исчадий ада

Согласны, что жестокие и подлые персонажи намного харизматичнее и привлекательнее принцев на белом коне? Если да, то это испытание точно для вас!

Борьба со злом стоит в центре сюжета множества фильмов, а храбрые, отважные главные герои всегда вызывают эмпатию и сочувствие. Но почему же мы не менее ярко запоминаем образы коварных злодеев и убийц?! При одном только взгляде на таких личностей ощущается всплеск адреналина и глубокий интерес к их тёмной стороне и загадочности. Пока одни вызывают одно лишь отвращение, другие становятся настоящими фаворитами и отодвигают на задний план порядочных добряков. Этот тест не только проверит вашу память, но и позволит вновь погрузиться в мир, где зло иногда оказывается не менее привлекательным, чем добро!

Мир магии и зла можно увидеть не только в фантастических картинах, но и в реальном времени. Эти пять фактов докажут, что мы живём в матрице, и всерьёз заставят задуматься! А этот тест ещё больше приблизит вас к известным супергероям и расскажет, какой способностью вы бы обладали в параллельной Вселенной.

7 баек из СССР, в которые все советские ребята верили в детстве, хотя правды там 0,01%
7 баек из СССР, в которые все советские ребята верили в детстве, хотя правды там 0,01%
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Коллаж © Life.ru, фото © фильм «Мстители», режиссёр Джосс Уидон, сценарист Зак Пенн / Kinopoisk, © фильм «Гарри Потер и дары смерти», режиссёр Дэвид Йейтс, сценарист Дэвид Йейтс / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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