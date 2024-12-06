День памяти Александра Невского 2024: Как правильно отметить православный праздник 6 декабря

На самом деле существует три церковных праздника, связанных с Александром Невским. 3 мая отмечают его день рождения, 12 сентября празднуют перенесение мощей, а 6 декабря — день погребения святого. Именно о последнем празднике пойдёт речь в нашем материале. Расскажем историю, что можно и что нельзя делать в церковный праздник 6 декабря и как Александр Невский стал считаться святым.

Кем был при жизни святой князь Александр Невский

Икона с изображением Александра Невского. Как отметить день памяти святого князя 6 декабря 2024. Фото © azbyka

Александр Невский родился в 1221 году в Переславле-Залесском. Его отец — переяславский князь Ярослав Всеволодович, а мать — Ростислава Мстиславна, дочь новгородского и галицкого князя Мстислава Мстиславича Удатного. Мало кто знает, но самую первую победу над войсками католиков одержал именно отец Невского — Ярослав. Это была битва на реке Омовже в 1232 году, во время которой русские войска уверенно отбили атаку крестоносцев.

Александр Ярославич стал править Новгородом в 1236 году, когда его отец пошёл в поход на киевских князей, одержал над ними победу и стал княжить в Киеве. Сыну достался очень неспокойный город, где местное население постоянно свергало правителей. При Александре Невском череда свержений закончилась: Ярославич правил очень рассудительно.

До Александра Невского за 100 лет в Новгороде более 50 раз менялась власть. Новгородцы призывали и снова изгоняли своих князей. Много раз происходили насильственные свержения правителей с большим гневом. Только после призвания Александра Ярославича жизнь в Новгороде умиротворилась. Николай Савченко Священник

Военные успехи Александра Невского

Когда День памяти святого князя: 6 декабря. Фото © Wikipedia / Алексей Данилович Кившенко

При этом над Русью висел дамоклов меч татаро-монгольского ига. В 1238 году, когда Ярослав Всеволодович переехал княжить во Владимир, монголы уже вовсю разоряли территорию соседних княжеств. Новгород при этом остался невредимым: татары до него просто не дошли, потратив два месяца на захват Торжка. В 1239 году Александр Ярославич возвёл близ Новгорода несколько укреплений ­на случай, если монголы всё же попытаются взять город силой. В том же году он женился: супругой стала Александра, дочь полоцкого князя Брячислава.

Так получилось, что год первой великой победы князя Александра совпал с годом рождения его первого ребёнка. Первенца назвали Василием, и сразу после его рождения крестоносцы вновь попытались обратить Древнюю Русь в свою веру. Шведский флот отправился с походом на Новгород, князь собрал дружину и ополчение и самостоятельно, без помощи других князей, в ходе Невской битвы отбил атаку шведов. После этого случая его и прозвали Невским.

Святой благоверный князь Александр Невский в первую очередь всем известен как победитель в Невской битве и Ледовом побоище. Но святым он признан не за это. Его действительно полюбили новгородцы и видели в нём князя, отличавшегося от многих своими добрыми качествами. Николай Савченко Священник

Но попытки захватить северную часть Руси крестоносцы не забросили. Спустя два года, в 1242 году, Александру пришлось столкнуться с литовским войском. Это была знаменитая битва на Чудском озере, также известная как Ледовое побоище. Все мы изучали события этой битвы в школе: встреча двух войск произошла на льду, литовская конница в тяжёлых доспехах ушла под лёд, а русские войска в лёгких кольчугах навсегда прогнали литовцев с родной земли.

Отношения Александра Невского с Ордой

Александр Невский и хан Батый. Православные христиане отмечают день памяти князя 6 декабря 2024 года. Фото © Wikipedia / А. Московец

Святой князь Александр Ярославич прославился не только как гениальный полководец, но и как превосходный дипломат. Это подтверждали его успехи в переговорах с Золотой Ордой. Как настоящий христианин Александр отринул гордыню и поехал на поклон к монгольскому хану. В итоге монголы не только не стали трогать Новгород, но и перестали бездумно разорять русские селения: вместо этого они обложили Русь данью. Вместе с этим начались «подковёрные игры» князей за ханский ярлык (документ, который получал от хана верховный князь всея Руси).

И даже из этих кулуарных войн Александр сумел выйти победителем: монгольские правители вручили ярлык на княжение именно ему. Александр Невский правил и Новгородом, и Киевом в качестве верховного князя до самой своей смерти в 1263 году. Перед смертью Александр ушёл в монастырь и получил монашеское имя Алексий. Князя похоронили в Рождественском монастыре во Владимире, а века спустя, уже при Петре I, перенесли его мощи в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

В его время на Русь пришли татары — и земля наша оказалась в разорении, в то время как Новгород оказался незатронутым нашествием. Александр Невский поступил мудро и поехал на поклон к хану, чтобы отвлечь гнев от земли Русской, и ему это удалось. Николай Савченко Священник

Когда Александра Невского причислили к лику святых

Александра Невского признали святым на Московском соборе в 1547 году. Собор ­— это собрание высокопоставленных священников, во время которого определяются главные правила церковной жизни. Интересно, что в том же году в Успенском соборе Московского Кремля венчался на царство Иван Грозный. Это было первое в истории Московского государства венчание: до Ивана IV царей на Руси просто не существовало — страной правили великие князья.

Как отмечают День святого князя Александра Невского

Николай Черкасов в роли Александра Невского в одноимённом фильме. Фото © Wikipedia / Sergey Eisenstein

В этот праздник в православных храмах России проходят торжественные богослужения. Священнослужители и простые верующие молятся святому Александру и просят его уберечь народ от войн и катастроф. Александр Невский считается покровителем Русской православной церкви, а также военных и дипломатов.

Священник Николай Савченко приводит текст молитвы Александру Невскому, который вы можете прочитать сами, про себя: «Мы призываем Александра Невского в помощь своими молитвами затем, чтобы он своими ходатайствами перед Богом защитил нас от всевозможных бед и несчастий».

А вот одна из мощных молитв покровителю, которую можно прочитать в День памяти Александра Невского 6 декабря: «О святый благоверный княже Александре! Призри милостивно на ны, недостойныя рабы Божии (имена), и исходатайствуй нам житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам, да сохранит нас Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Что можно делать в День святого Александра Невского

День памяти святого князя Александра Невского 2024: что можно делать в этот праздник. Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

Существует ряд правил, которых в этот церковный праздник лучше придерживаться. Приведём некоторые из них. В День Александра Невского можно: Молиться за здравие военных.

Печь пироги.

Приглашать в гости друзей и родственников.

Что нельзя делать в православный праздник 6 декабря

День памяти Александра Невского: что нельзя делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goncharov_Artem

Есть небольшое количество запретных действий, которые не стоит совершать, чтобы не прогневать Александра Невского и не навлечь беду на себя и всю свою семью. Вот эти запреты: Нельзя выражать злость и агрессию.

Запрещено ссориться с родными и друзьями.

Не стоит просить о помощи в серьёзных делах.