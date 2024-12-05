«Сектор Газа» в исполнении оркестра: как звучит колхозный панк на классических инструментах

«Сектор Газа» — действительно культовая группа. В России практически невозможно найти человека, который ни разу не слышал «Вурдалака», «Колхозного панка» или «30 лет». Юра Хой, по паспорту Юрий Клинских, стал истинным героем русского рока. Его песни остаются актуальными даже в 2024 году. Специально для вас собрали его главные хиты в исполнении оркестра.

«Туман» в исполнении симфонического оркестра

Видео © Rutube / Юрий Старшинов

Воронежский симфонический оркестр решил почтить память Юры Хоя, создав классическую аранжировку песни «Туман» для струнного оркестра. При жизни Клинских даже не мог мечтать о том, что его песню будут играть на скрипках и виолончелях. Классический струнный оркестр придаёт мелодиям панк-группы невероятную глубину: даже самые предвзятые снобы эту версию «Сектора Газа» точно оценят по достоинству.

«Туман» и «Пора домой» в исполнении оркестра ВМФ России

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Песни автора «Демобилизации» решил сыграть оркестр Военно-морского флота России. В исполнении духовых инструментов мелодии «Сектора Газа» звучат особенно торжественно. Кстати, ходят слухи, что в некоторых военных частях другую песню Хоя — «Демобилизацию» — было принято петь во время маршей. Впрочем, после 2000 года эту песню на плацу петь запретили, но её популярность среди солдат не теряет своих позиций.

«Демобилизация» в исполнении музыкантов группы и симфонического оркестра с оцифрованным голосом Юры Хоя

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«Демобилизация» — это, пожалуй, гимн любого мужчины, служившего в Советской, а потом и Российской армии. Каждый солдат-срочник, конечно, с нетерпением ждёт дембеля, а прослушивание или исполнение «Сектора Газа» очень помогает скрасить ожидание. Эту песню на родине группы, в Воронеже, в 2023 году исполняли музыканты группы с поддержкой симфонического оркестра в рамках фестиваля «Чернозём». Послушайте, как звучит «Сектор Газа» в 2020-х годах!

«Колхозный панк» в исполнении «Хард-рок-оркестра».

Видео © VK / Hard Rock Orchestra

«Из колхозной молодёжи панковал один лишь я...» — ноги сами пускаются в пляс, как только вы слышите эту строчку. А ещё очень хочется выехать на природу и поставить эту песню на портативной колонке так, чтобы она звучала на всю деревню. Ироничный трек о единственном панке в колхозе Юрий Хой придумал и записал в 1991 году. Тридцать три года спустя забавную сатирическую песню Хоя исполнил «Хард-рок-оркестр» — посмотрите, что у них получилось!

«Пора домой» в исполнении симфонического оркестра

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И снова симфонический оркестр! Бессмертный хит «Пора домой» исполнен под чутким дирижёрством Даниила Милки. «Сердце ноет, сердце просится домой», — пел Юра Хой о нелёгкой доле русского воина, который в глубине души всё равно остаётся простым деревенским мальчишкой, ждущим приказа о возвращении домой как в бараке, так и в кузове БМП. Виолончели и скрипки своим мягким тембром делают эту песню ещё более родной и любимой. Все доказательства на видео!