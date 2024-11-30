Бывший мэр Нового Уренгоя остался без трёх домов и дорогих часов
Суд арестовал у экс-мэра Нового Уренгоя три дома и часы стоимостью 2 млн рублей
Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Обложка © Telegram / Воронов
Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные средства бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. Помимо этого были арестованы часы стоимостью около двух миллионой рублей.
«У обвиняемого были изъяты денежные средства, а также двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion диаметром 38 мм и 45 мм. На это имущество наложен арест», — говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС.
Также у Воронова были арестованы три дома площадью от 138 до 358 квадратных метров, квартира и земельный участок площадью 955 квадратных метров, а также доли в праве на земельный участок в Краснодарском крае и квартира в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, под арест попало имущество и счета соучастников экс-мэра, которые обвиняются в даче ему взятки.
Напомним, что бывший мэр Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Воронов был задержан в Москве 3 июля по подозрению в получении взятки. Он был арестован до 1 сентября, а затем срок его ареста продлили до 1 декабря. Накануне этого события Воронов объявил о своем уходе с поста. Он возглавлял газовую столицу России с 5 октября 2020 года. Его место занял Антон Колодин, глава Пуровского района.