«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 05:30

Бывший мэр Нового Уренгоя остался без трёх домов и дорогих часов

Суд арестовал у экс-мэра Нового Уренгоя три дома и часы стоимостью 2 млн рублей

Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Обложка © Telegram / Воронов

Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Обложка © Telegram / Воронов

Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные средства бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. Помимо этого были арестованы часы стоимостью около двух миллионой рублей.

«У обвиняемого были изъяты денежные средства, а также двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion диаметром 38 мм и 45 мм. На это имущество наложен арест», — говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

Также у Воронова были арестованы три дома площадью от 138 до 358 квадратных метров, квартира и земельный участок площадью 955 квадратных метров, а также доли в праве на земельный участок в Краснодарском крае и квартира в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, под арест попало имущество и счета соучастников экс-мэра, которые обвиняются в даче ему взятки.

Бывший мэр газовой столицы России стал на шаг ближе к отъезду на СВО из СИЗО
Бывший мэр газовой столицы России стал на шаг ближе к отъезду на СВО из СИЗО

Напомним, что бывший мэр Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Воронов был задержан в Москве 3 июля по подозрению в получении взятки. Он был арестован до 1 сентября, а затем срок его ареста продлили до 1 декабря. Накануне этого события Воронов объявил о своем уходе с поста. Он возглавлял газовую столицу России с 5 октября 2020 года. Его место занял Антон Колодин, глава Пуровского района.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar