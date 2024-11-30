В Швейцарии испугались транзита войск и оружия ЕС: «Вопиющее нарушение нейтралитета»
Сенатор Поджиа: Швейцария лишится нейтралитета при проходе по стране войск ЕС
Швейцария потеряет нейтральный статус, если через её территорию пойдут эшелоны с европейским оружием и колонны солдат Евросоюза, поэтому парламент страны не должен поддерживать подобные инициативы. Об этом заявил РИА «Новости» швейцарский сенатор от крупнейшей партии страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа.
«Проход европейского оружия и войск через территорию Швейцарии был бы вопиющим нарушением нейтралитета, и парламент никогда не согласится на это. Что касается поправки к закону об экспорте оружия, то смягчение вызывает вопросы, но не обязательно несовместимо с принципом нейтралитета», — пояснил он.
Поджиа также заметил, что есть один вопрос, которые власти Швейцарии должны для себя решить. В частности можно ли считать проданное за границу оружие по-прежнему швейцарским. По его мнению, это важно в свете возможных военных поставок Украине другими странами.
Напомним, против предоставления новой многомиллиардной помощи Украине выступила национал-консервативная партия Швейцарии (UDC), обладающая наибольшим числом мест в парламенте страны. Она также призвала ограничить возможность получения статуса беженца для украинцев. При этом в МИД РФ уже не раз говорили, что Берн уже давно перестал соблюдать нейтралитет.
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