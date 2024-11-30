В Швейцарии испугались транзита войск и оружия ЕС: «‎Вопиющее нарушение нейтралитета»

Швейцария потеряет нейтральный статус, если через её территорию пойдут эшелоны с европейским оружием и колонны солдат Евросоюза, поэтому парламент страны не должен поддерживать подобные инициативы. Об этом заявил РИА «Новости» швейцарский сенатор от крупнейшей партии страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа.

«Проход европейского оружия и войск через территорию Швейцарии был бы вопиющим нарушением нейтралитета, и парламент никогда не согласится на это. Что касается поправки к закону об экспорте оружия, то смягчение вызывает вопросы, но не обязательно несовместимо с принципом нейтралитета», — пояснил он.