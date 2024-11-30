Украинские мобилизованные массово выражают недовольство из-за отсутствия тонизирующих батончиков. Они утверждают, что иностранным наёмникам предоставляется качественное питание из стран НАТО, тогда как обычные украинские солдаты получают лишь сухпайки, которых зачастую не хватает.

Согласно информации SHOT, истощённые военнослужащие, попавшие в плен в Курской области, сообщили, что нехватка пищи ощущалась уже на ранних этапах наступления. В полевые лагеря для украинских подразделений доставляли еду в виде сухпайков, и каждому солдату полагалось всего по три порции.

В то же время, по их словам, в соседние палатки, где находились колумбийцы и поляки, доставляли отдельные пакеты с достаточным запасом еды и медикаментов, которые поступали из Европейских стран. В наборы для наёмников также включали протеиновые батончики от украинского производителя.

На украинских сайтах объявлена акция на тонизирующие батончики для наёмников: при покупке одного отправляют три на фронт. Однако, судя по текущей ситуации на линии фронта, они не придают бойцам должной энергии.