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30 ноября, 15:06

Стубб не исключил выход Финляндии из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия может рассмотреть возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, из-за опасений по поводу предполагаемой «угрозы» со стороны России. Об этом 30 ноября сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телерадиокомпании Yle.

«Ситуация в мире кардинально изменилась с момента подписания Оттавского соглашения. Мы внимательно и взвешенно проанализируем наши возможности и технологические ресурсы. Затем мы изучим реакцию на эти изменения и, конечно, определим, как следует модернизировать наземные силы с учетом текущей ситуации в области безопасности», — отметил он.

Стубб добавил, что в этой ситуации Финляндия ставит безопасность на первый план и выразил уверенность, что Хельсинки успешно справляется с возникающими угрозами. Он привёл в пример решение о вступлении в НАТО как характерный случай подобной реакции.

Оттавская конвенция, запрещающая использование и распространение противопехотных мин, вступила в силу 1 марта 1999 года и на данный момент подписана 164 странами. Финляндия ратифицировала данный документ в 2012 году.

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Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты начали поставлять противопехотные мины Украине. Он объяснил это решение изменением тактики российских войск, которые всё чаще применяют пехоту в своих атаках. Украина подписала Оттавскую конвенцию в 2005 году, в то время как Россия и США не являются её участниками. Тем временем ООН выразила протест против использования противопехотных мин Киевом. Организация напомнила, что странам, подписавшим Оттавскую конвенцию, включая Украину, которая ратифицировала этот документ в 2005 году, запрещено применять такие мины в любых условиях.

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ТАСС / EPA / Sergei Grits

Николь Вербер
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