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30 ноября, 16:43

Суд Москвы арестовал бывшего замглавы Минтранса Семёнова по делу о мошенничестве

Алексей Семёнов. Обложка © Правительство Брянской области

Алексей Семёнов. Обложка © Правительство Брянской области

Дорогомиловский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего замглавы Министерства транспорта РФ Алексея Семёнова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Семёнов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — поделился собеседник агентства.

Экс-чиновник обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой». Семёнов занимал пост заместителя министра с октября 2018 года по ноябрь 2020 года. В его обязанности входило курирование цифрового развития Минтранса.

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Ранее сообщается, что Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, который фигурирует в деле о получении взятки. Ещё в сентябре Александр Богомаз инициировал проверку ФСБ в отношении чиновника.

Татьяна Миссуми
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