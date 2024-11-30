Суд Москвы арестовал бывшего замглавы Минтранса Семёнова по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего замглавы Министерства транспорта РФ Алексея Семёнова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Семёнов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — поделился собеседник агентства.