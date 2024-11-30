Суд Москвы арестовал бывшего замглавы Минтранса Семёнова по делу о мошенничестве
Алексей Семёнов. Обложка © Правительство Брянской области
Дорогомиловский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего замглавы Министерства транспорта РФ Алексея Семёнова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
«Семёнов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — поделился собеседник агентства.
Экс-чиновник обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой». Семёнов занимал пост заместителя министра с октября 2018 года по ноябрь 2020 года. В его обязанности входило курирование цифрового развития Минтранса.
Ранее сообщается, что Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, который фигурирует в деле о получении взятки. Ещё в сентябре Александр Богомаз инициировал проверку ФСБ в отношении чиновника.