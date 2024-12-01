Наносят удар: Названа одна из приоритетных целей ВС РФ в ходе СВО
Эксперт Сивков назвал уничтожение иностранных советников приоритетом для ВС РФ
Одной из приоритетных задач Российской армии в ходе СВО является уничтожение иностранных советников. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил военный эксперт Константин Сивков.
По его словам, наши дальнобойные средства поражения в первую очередь используются для уничтожения объектов украинской энергосистемы, но как только разведка даёт информацию о местоположении иностранцев — туда наносится удар.
Напомним, в течение прошедшей недели Российские войска захватили 34 украинских военнослужащих. По словам одного из пленных бойцов ВСУ, командир держал его в норе под страхом убийства. Он признался, что и в войска попал насильно, был схвачен «могилизаторами» по пути в магазин.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin