Четыре беспилотника ВСУ поражены над Брянской областью за пять часов

Украинские боевики с вечера 1 декабря предприняли несколько попыток нанести удар по территории Брянской области при помощи дронов. За пять часов силы противовоздушной обороны ВС РФ засекли и уничтожили над регионом четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Первый пост о поражении одиночного БПЛА чиновник опубликовал в 20:56, следующая атака была пресечена через 40 минут, а последнюю пару беспилотников зенитчики «приземлили» около 02:00. К счастью, последствий падения обломков на земле не зафиксировано: разрушений и раненых нет.