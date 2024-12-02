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Регион
1 декабря, 23:35

Четыре беспилотника ВСУ поражены над Брянской областью за пять часов

Украинские боевики с вечера 1 декабря предприняли несколько попыток нанести удар по территории Брянской области при помощи дронов. За пять часов силы противовоздушной обороны ВС РФ засекли и уничтожили над регионом четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Первый пост о поражении одиночного БПЛА чиновник опубликовал в 20:56, следующая атака была пресечена через 40 минут, а последнюю пару беспилотников зенитчики «приземлили» около 02:00. К счастью, последствий падения обломков на земле не зафиксировано: разрушений и раненых нет.

«Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.

Пожар начался после падения обломков сбитого в Калужской области беспилотника
Пожар начался после падения обломков сбитого в Калужской области беспилотника

Напомним, что за минувшие сутки силы противовоздушной обороны поразили 29 беспилотников ВСУ. К сожалению, один из дронов угодил в жилой дом и убил ребёнка. Трагедия произошла в Брянской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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