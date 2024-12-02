Гвардиола был удивлён кричалке фанатов «Ливерпуля» о его увольнении

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал призыв болельщиков «Ливерпуля» уволить тренера соперников. Матч проходил на стадионе «Энфилд» и закончился победой хозяев со счётом 2:0.

К концовке фанаты стали скандировать Пепу: «Утром тебя уволят». В ответ Гвардиола показал трибунам шесть пальцев — именно столько титулов чемпиона Англии завоевал «Ман Сити» под его руководством.

«Я не ожидал, что «Энфилд» начнёт скандировать, что меня уволят. Возможно, я заслужил увольнение! Учитывая наши результаты, я, возможно, сохраняю работу лишь потому, что выиграл АПЛ шесть раз и взял другие трофеи», — отметил Гвардиола.

Специалист ещё раз отметил, что не ожидал услышать подобное именно на «Энфилде», однако не видит в произошедшем ничего страшного. По его словам, сейчас самое время, чтобы «Ман Сити» стал сильнее и вернулся на победную тропу.