«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 00:04

Гвардиола был удивлён кричалке фанатов «Ливерпуля» о его увольнении

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Обложка © X / Manchester City

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Обложка © X / Manchester City

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал призыв болельщиков «Ливерпуля» уволить тренера соперников. Матч проходил на стадионе «Энфилд» и закончился победой хозяев со счётом 2:0.

К концовке фанаты стали скандировать Пепу: «Утром тебя уволят». В ответ Гвардиола показал трибунам шесть пальцев — именно столько титулов чемпиона Англии завоевал «Ман Сити» под его руководством.

«Я не ожидал, что «Энфилд» начнёт скандировать, что меня уволят. Возможно, я заслужил увольнение! Учитывая наши результаты, я, возможно, сохраняю работу лишь потому, что выиграл АПЛ шесть раз и взял другие трофеи», — отметил Гвардиола.

Специалист ещё раз отметил, что не ожидал услышать подобное именно на «Энфилде», однако не видит в произошедшем ничего страшного. По его словам, сейчас самое время, чтобы «Ман Сити» стал сильнее и вернулся на победную тропу.

Тренер Гвардиола в отчаянии поцарапал лицо из-за провала «Манчестер Сити»
Тренер Гвардиола в отчаянии поцарапал лицо из-за провала «Манчестер Сити»

Напомним, в ноябре «Манчестер Сити» продлил контракт с Пепом Гвардиолой до 2027 года. Сейчас клуб имеет серию из шести поражений и одной ничьи в семи играх.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Хосеп Гвардиола
  • ФК Манчестер Сити
  • ФК Ливерпуль
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar