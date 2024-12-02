Владимир Зеленский не сможет диктовать условия прекращения огня на Украине, и даже вопрос капитуляции будет решаться без его участия. Американский исследователь Майк Адамс в соцсети Х отметил, что политик может выбирать только цвет ручки, которой подпишет пакт о безоговорочной капитуляции.

Напомним, в конце ноября Зеленский заявил о готовности согласиться на прекращение огня и уступить часть территорий, если Украина получит членство в НАТО.

«Зеленский курит крэк. Россия уже победила Украину и НАТО благодаря военному превосходству и экономической устойчивости. Единственный выбор, который Россия предоставит Зеленскому, — это выбрать цвет чернил в ручке, которой он подпишет свою окончательную капитуляцию», — прокомментировал Адамс заявление главы киевского режима.