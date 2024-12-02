Элтон Джон сообщил о потере зрения после тяжёлой инфекции

Британский певец Элтон Джон шокировал поклонников признанием о потере зрения, вызванной тяжёлой глазной инфекцией. 77-летний музыкант поделился этой новостью на благотворительном гала-концерте The Devil Wears Prada: The Musical в лондонском театре Dominion.

«У меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но мне понравилось его слушать», — сказал Джон собравшимся гостям.

В интервью программе «Доброе утро, Америка» Джон рассказал, что получил инфекцию на юге Франции. «И вот уже четыре месяца я не могу видеть, — поделился он. — И мой левый глаз выглядит не лучше, но есть надежда, что всё будет хорошо». Несмотря на трудности, Элтон Джон сохраняет оптимизм и надеется на полное восстановление. Его откровенность и мужество в борьбе с заболеванием вызывают уважение и поддержку со стороны поклонников и коллег по всему миру.

Элтон Джон стал символом музыкальной индустрии и поп-культуры. Его карьера, которая охватывает более 50 лет, выделяется не только музыкальными достижениями, но и значительным вкладом в благотворительность.

Музыкант прославился благодаря уникальному сочетанию попа, рока и глэм-рока. Хиты, такие как «Your Song», «Rocket Man», «Tiny Dancer» и «Bennie and the Jets», стали классикой и завоевали сердца миллионов слушателей. Его музыка, созданная в соавторстве с Берни Топином, известна мелодичностью и глубокими текстами, что делает её вечной.

В течение своей карьеры Элтон Джон удостоился множества наград. Среди них несколько премий «Грэмми», «Оскар» за лучшую оригинальную песню и «Золотой глобус». Вклад музыканта в мировую культуру был отмечен рыцарским званием, которое он получил за заслуги перед музыкой. Элтон Джон активно занимается благотворительностью, особенно в сфере борьбы со СПИДом. Фонд, который он создал для поддержки исследований и помощи больным, стал важной частью его жизни и карьеры.