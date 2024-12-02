Молодой помощник доктора Курпатова сядет на 6 лет и вернёт 78 миллионов бывшему боссу
Экс-помощника Курпатова приговорили к шести годам за хищение 78 млн у доктора
Алексей Иевский. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Бывший помощник доктора Андрея Курпатова Алексей Иевский проведёт следующие шесть лет в колонии общего режима. Его признали виновным по статьям о мошенничестве и хищении в крупном размере. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём телеграм-канале.
Иевский на суде. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
По данным следствия, с мая 2020 по август 2021 Иевский, злоупотребляя доверием, убедил Курпатова передать ему 33 млн рублей, чтобы на эти деньги приобрести для него новый дом и Porsche Cayenne к нему в комплект. Иевский в итоге обманул доктора, а к похищенным средствам прибавил украденные из квартиры психотерапевта часы Breguet и серьги Mercury на общую сумму почти 3,9 млн рублей.
Он также не стал перечислять заработанные Курпатовым 35 млн рублей от продаж онлайн-курсов, несмотря на существование соглашения о передаче половины прибыли.
Обвинение настаивало, чтобы Иевского засадили на 13 лет, а защитная сторона просила оправдать клиента. Куйбышевский районный суд в итоге полностью удовлетворил гражданский иск на сумму 78 млн рублей. Обвиняемый так и не признал вину, его взяли под стражу сразу же после оглашения приговора.
Напомним, что осенью 2021 года полиция Санкт-Петербурга начала расследовать дело о краже дорогих серёжек и часов у психотерапевта Андрея Курпатова. Ущерб оценивался в десятки миллионов рублей, а под подозрение попал помощник врача Алексей Иевский, которого специалист, помимо всего прочего, обвинял ещё и в изменах.