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2 декабря, 08:35

Молодой помощник доктора Курпатова сядет на 6 лет и вернёт 78 миллионов бывшему боссу

Экс-помощника Курпатова приговорили к шести годам за хищение 78 млн у доктора

Алексей Иевский. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Алексей Иевский. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Бывший помощник доктора Андрея Курпатова Алексей Иевский проведёт следующие шесть лет в колонии общего режима. Его признали виновным по статьям о мошенничестве и хищении в крупном размере. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём телеграм-канале.

Иевский на суде. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По данным следствия, с мая 2020 по август 2021 Иевский, злоупотребляя доверием, убедил Курпатова передать ему 33 млн рублей, чтобы на эти деньги приобрести для него новый дом и Porsche Cayenne к нему в комплект. Иевский в итоге обманул доктора, а к похищенным средствам прибавил украденные из квартиры психотерапевта часы Breguet и серьги Mercury на общую сумму почти 3,9 млн рублей.

Он также не стал перечислять заработанные Курпатовым 35 млн рублей от продаж онлайн-курсов, несмотря на существование соглашения о передаче половины прибыли.

Обвинение настаивало, чтобы Иевского засадили на 13 лет, а защитная сторона просила оправдать клиента. Куйбышевский районный суд в итоге полностью удовлетворил гражданский иск на сумму 78 млн рублей. Обвиняемый так и не признал вину, его взяли под стражу сразу же после оглашения приговора.

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Напомним, что осенью 2021 года полиция Санкт-Петербурга начала расследовать дело о краже дорогих серёжек и часов у психотерапевта Андрея Курпатова. Ущерб оценивался в десятки миллионов рублей, а под подозрение попал помощник врача Алексей Иевский, которого специалист, помимо всего прочего, обвинял ещё и в изменах.

Владимир Озеров
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