Сотрудников челябинского медицинского вуза возмутили платные пропуска на работу

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) начали выдавать новые пропуска в виде банковских карт «Мир» от «Сбербанка». С 1 сентября 2024 года университет внедряет новую пропускную систему, в рамках которой каждый сотрудник обязан оформить такую карту, чтобы попасть на территорию вуза. Однако появление этой нововведенной системы вызвало немало недовольства среди работников учебного заведения. Об этом сообщает издание 74.RU.

Главная проблема заключается в том, что если сотрудники не привяжут свою карту к зарплатному счёту в «Сбербанке», с каждого пропуска будет ежемесячно списываться сумма в размере 300 рублей. Это составляет 3 600 рублей в год. Такой дополнительный расход оказался для многих неожиданным, так как университет не предупреждал сотрудников об этом заранее.

Однако есть способ снизить эту плату: если сотрудник переведёт свою зарплату на карту «Сбербанка», обслуживание пропуска будет стоить 99 рублей в месяц. По сути, таким образом, сотрудники смогут сэкономить, но для этого им придётся перейти на обслуживание именно в этом банке. Такая ситуация вызвала волну возмущения среди преподавателей и других сотрудников университета, которые считают, что это ограничивает их свободу выбора и накладывает дополнительные финансовые обязательства.

В ответ на жалобы университет сообщил, что новая система безопасности ещё находится на стадии внедрения, и в будущем, возможно, будут предложены другие варианты идентификации для сотрудников. Пока же все испытания системы проводятся с использованием карт «Сбербанка». Вузы уточнили, что другие способы получения пропусков, возможно, появятся после завершения тестирования.

Представители «Сбербанка» также прокомментировали ситуацию. Они подчеркнули, что для клиентов, которые получают зарплату на карту банка, условия обслуживания гораздо выгоднее, включая бесплатные уведомления и отсутствие платы за обслуживание карты. В то время как обычные клиенты, не привязавшие свою карту к зарплатному счёту, будут платить за уведомления и другие услуги.