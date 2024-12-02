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2 декабря, 11:00

На Украине проходят массовые облавы на «‎мужских» концертах после доброй охоты у «Океана Эльзы»

Военком Тимошенко: ТЦК изучают расписание и мобилизуют украинцев на концертах

Сотрудники ТЦК изучают афишу мероприятий, чтобы проводить бусификацию на тех концертах, где потенциально может быть много мужчин. Об этом в интервью сообщил глава Черкасского объединенного городского ТЦК Олег Тимошенко.

По словам Тимошенко, ТЦК заранее смотрят в расписание, чтобы не тратить время в пустую, а приходить на концерты, где много мужчин. А вот «женские» мероприятия с песнями условной Тины Кароль их не интересуют, ведь там вряд ли найдётся достаточно «претендентов» на отправку на фронт.

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Возможно, это хитрая уловка, после которой украинцы начнут ходить на концерты певиц вместе с женской аудиторией, а потом их на выходе встретят сотрудники ТЦК, как это было в октябре в Киеве, когда военкомы устроили облаву на выступлении группы «Океан Эльзы». Поговаривают даже, что у лидера коллектива был на это договор с ТЦК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Владимир Озеров
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