На Украине проходят массовые облавы на «‎мужских» концертах после доброй охоты у «Океана Эльзы»

Сотрудники ТЦК изучают афишу мероприятий, чтобы проводить бусификацию на тех концертах, где потенциально может быть много мужчин. Об этом в интервью сообщил глава Черкасского объединенного городского ТЦК Олег Тимошенко.

По словам Тимошенко, ТЦК заранее смотрят в расписание, чтобы не тратить время в пустую, а приходить на концерты, где много мужчин. А вот «женские» мероприятия с песнями условной Тины Кароль их не интересуют, ведь там вряд ли найдётся достаточно «претендентов» на отправку на фронт.