На Украине проходят массовые облавы на «мужских» концертах после доброй охоты у «Океана Эльзы»
Военком Тимошенко: ТЦК изучают расписание и мобилизуют украинцев на концертах
Сотрудники ТЦК изучают афишу мероприятий, чтобы проводить бусификацию на тех концертах, где потенциально может быть много мужчин. Об этом в интервью сообщил глава Черкасского объединенного городского ТЦК Олег Тимошенко.
По словам Тимошенко, ТЦК заранее смотрят в расписание, чтобы не тратить время в пустую, а приходить на концерты, где много мужчин. А вот «женские» мероприятия с песнями условной Тины Кароль их не интересуют, ведь там вряд ли найдётся достаточно «претендентов» на отправку на фронт.
Возможно, это хитрая уловка, после которой украинцы начнут ходить на концерты певиц вместе с женской аудиторией, а потом их на выходе встретят сотрудники ТЦК, как это было в октябре в Киеве, когда военкомы устроили облаву на выступлении группы «Океан Эльзы». Поговаривают даже, что у лидера коллектива был на это договор с ТЦК.
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