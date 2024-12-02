«Решили зажечь?» Путин благословил журналиста Юнашева на создание авторского Telegram-канала

На российском медиарынке появляется новый уникальный проект — авторский телеграм-канал Александра Юнашева, корреспондента кремлёвского пула с 15-летним опытом. Канал «Юнашев Live» обещает стать источником самых актуальных и эксклюзивных новостей из закулисья российской политики.

«На днях Владимир Путин спросил меня: «Решили зажечь?» Благословил, можно сказать, на создание своего телеграм-канала. Так что, друзья, подвезу вам в телеге эксклюзивов. За 15 лет в политической журналистике мои локаторы настроились только на топ. И если вам не хватает ясности в нашей новостной повестке — вам сюда. «Юнашев Live», — делится Александр.

Предполагается, что проект будет отличаться стилистической подачей эксклюзивных материалов: в основе концепта лежит не просто поток новостей, а выборка самых важных и интересных событий. Канал станет местом, где задают чиновникам вопросы, которые другие не осмеливаются задать, и где новости подаются под неожиданным углом, несмотря на обилие конкурентов в сфере.

«Мы не стремимся к псевдоаналитике или левым инсайдам. Наш контент — это факты, комментарии от депутатов до министров, мои собственные наблюдения. Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — добавил журналист.

Проект «Юнашев Live» является частью News Media Holding, в который также входит новостной портал Life.ru, где журналистом работал автор канала. «Пришёл, увидел, спросил — опубликовал», — так Александр описывает принципы своей работы. От президента до депутата — все темы, фигуры и вопросы будут освещаться честно и профессионально.