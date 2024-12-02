«Решили зажечь?» Путин благословил журналиста Юнашева на создание авторского Telegram-канала
Журналист Юнашев запустил авторский Telegram-канал о закулисье политики РФ
Александр Юнашев. Обложка © Life.ru
На российском медиарынке появляется новый уникальный проект — авторский телеграм-канал Александра Юнашева, корреспондента кремлёвского пула с 15-летним опытом. Канал «Юнашев Live» обещает стать источником самых актуальных и эксклюзивных новостей из закулисья российской политики.
«На днях Владимир Путин спросил меня: «Решили зажечь?» Благословил, можно сказать, на создание своего телеграм-канала. Так что, друзья, подвезу вам в телеге эксклюзивов. За 15 лет в политической журналистике мои локаторы настроились только на топ. И если вам не хватает ясности в нашей новостной повестке — вам сюда. «Юнашев Live», — делится Александр.
Предполагается, что проект будет отличаться стилистической подачей эксклюзивных материалов: в основе концепта лежит не просто поток новостей, а выборка самых важных и интересных событий. Канал станет местом, где задают чиновникам вопросы, которые другие не осмеливаются задать, и где новости подаются под неожиданным углом, несмотря на обилие конкурентов в сфере.
«Мы не стремимся к псевдоаналитике или левым инсайдам. Наш контент — это факты, комментарии от депутатов до министров, мои собственные наблюдения. Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — добавил журналист.
Проект «Юнашев Live» является частью News Media Holding, в который также входит новостной портал Life.ru, где журналистом работал автор канала. «Пришёл, увидел, спросил — опубликовал», — так Александр описывает принципы своей работы. От президента до депутата — все темы, фигуры и вопросы будут освещаться честно и профессионально.
«Почему я уверен в успехе? А почему бы и нет? Никто не думал, что Трамп победит Хиллари, а он победил. Мы создаём канал, которого ещё не было, с новым подходом и свежим взглядом», — подчёркивает создатель канала.