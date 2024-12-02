«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 13:00

Стало известно о химатаках ВСУ против российских военных на четырёх участках фронта

Посол Мирошник: ВСУ применяют химоружие на четырёх направлениях

Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие на четырёх направлениях в зоне СВО. Это Курское, Донецкое, Луганское и Херсонское, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

«Есть массовое использование как произведённых некогда на Украине химвеществ, самодельных веществ, и поставленные Западом вещества для разгона демонстраций», — сообщил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что международной реакции на использование вэсэушниками запрещённого химоружия нет. Посол объяснил это тем, что одним из главных поставщиков этого вида оружия, а также противопехотных мин и кассетных боеприпасов для Украины является США.

МО РФ: ВСУ применяли в Судже западное химоружие под видом дымовых снарядов
МО РФ: ВСУ применяли в Судже западное химоружие под видом дымовых снарядов

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ неоднократно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия. С начала спецоперации армия Украины уже более 400 раз использовала токсичные химикаты нелетального действия. Кроме того, известно, что Киев хочет подставить Россию, предоставив сфабрикованные «доказательства» о применении нашей страной химвеществ представителям Организации по запрещению химического оружия.

Обложка ©

freepik/wirestock

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • химоружие
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar