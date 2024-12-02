Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие на четырёх направлениях в зоне СВО. Это Курское, Донецкое, Луганское и Херсонское, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

«Есть массовое использование как произведённых некогда на Украине химвеществ, самодельных веществ, и поставленные Западом вещества для разгона демонстраций», — сообщил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что международной реакции на использование вэсэушниками запрещённого химоружия нет. Посол объяснил это тем, что одним из главных поставщиков этого вида оружия, а также противопехотных мин и кассетных боеприпасов для Украины является США.