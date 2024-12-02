Путин отложил «Всемирные игры дружбы» до особого распоряжения
Талисман Всемирных игр дружбы. Фото © Telegram / Всемирные игры дружбы
Международные спортивные состязания «Всемирные игры дружбы» будут проведены лишь тогда, когда от президента России Владимира Путина последует соответствующее решение. Об этом сказано в опубликованном указе главы государства.
«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — сказано в тексте документа.
Ранее Life.ru сообщал, что «Всемирные игры дружбы» пройдут не в сентябре 2024, как изначально планировалось, а в 2025 году. Позже эти новости подтвердили и организаторы мероприятия. Они добавили, что такое решение было принято, чтобы спортсмены успели восстановиться после крупных летних турниров.