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2 декабря, 12:52

Путин отложил «Всемирные игры дружбы» до особого распоряжения

Талисман Всемирных игр дружбы. Фото © Telegram / Всемирные игры дружбы

Талисман Всемирных игр дружбы. Фото © Telegram / Всемирные игры дружбы

Международные спортивные состязания «Всемирные игры дружбы» будут проведены лишь тогда, когда от президента России Владимира Путина последует соответствующее решение. Об этом сказано в опубликованном указе главы государства.

«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — сказано в тексте документа.

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Ранее Life.ru сообщал, что «Всемирные игры дружбы» пройдут не в сентябре 2024, как изначально планировалось, а в 2025 году. Позже эти новости подтвердили и организаторы мероприятия. Они добавили, что такое решение было принято, чтобы спортсмены успели восстановиться после крупных летних турниров.

Владимир Озеров
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