Пришли результаты образцов из ресторана «Тануки» — и они совсем не утешительные

В Роспотребнадзоре сообщили нашим коллегам из SHOT ПРОВЕРКИ, что пять образцов, отобранных из одного из ресторанов сети «Тануки», не соответствуют микробиологическим стандартам. За это заведению может грозить штраф в размере 35 тысяч рублей.

Ведомство подтвердило нарушение в ресторане по адресу: г. Москва, ул. Маршала Катукова, 23. Специалисты обнаружили, что сотрудники ресторана не соблюдают правила хранения продуктов и не проводят лабораторные проверки блюд, смывов с поверхностей и качества воды.

Роспотребнадзор изучил девять образцов продуктов и 15 смывов с окружающей среды и рук персонала «Тануки» на улице Маршала Катукова. Пять из исследованных образцов оказались не в соответствии с гигиеническими нормативами по микробиологическим показателям. Ресторан был привлечён к административной ответственности.