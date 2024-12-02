Пришли результаты образцов из ресторана «Тануки» — и они совсем не утешительные
SHOT ПРОВЕРКА: Пять образцов из ресторана «Тануки» не соответствуют нормам
В Роспотребнадзоре сообщили нашим коллегам из SHOT ПРОВЕРКИ, что пять образцов, отобранных из одного из ресторанов сети «Тануки», не соответствуют микробиологическим стандартам. За это заведению может грозить штраф в размере 35 тысяч рублей.
Ведомство подтвердило нарушение в ресторане по адресу: г. Москва, ул. Маршала Катукова, 23. Специалисты обнаружили, что сотрудники ресторана не соблюдают правила хранения продуктов и не проводят лабораторные проверки блюд, смывов с поверхностей и качества воды.
Роспотребнадзор изучил девять образцов продуктов и 15 смывов с окружающей среды и рук персонала «Тануки» на улице Маршала Катукова. Пять из исследованных образцов оказались не в соответствии с гигиеническими нормативами по микробиологическим показателям. Ресторан был привлечён к административной ответственности.
В другом заведении по адресу: ул. Новокосинская, д. 36, были найдены полуфабрикаты собственного производства без указания сроков годности и условий хранения.
Напомним, что ранее команда SHOT ПРОВЕРКИ выявила нарушения санитарных норм в двух ресторанах сети «Тануки» в Москве. Агенты, работавшие под прикрытием, обнаружили грязь, нарушение правил маркировки и безразличие со стороны сотрудников, включая случаи разбивания замороженной рыбы об пол и блюда с неприятными сюрпризами. Расследование можно посмотреть в VK и на YouTube. В свою очередь, сеть ресторанов «Тануки» охарактеризовала расследование как «заказное» и заявила, что ревизоры якобы сами занесли антисанитарию на кухню, за что и были уволены. Тем не менее SHOT ПРОВЕРКА обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сеть ресторанов.
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