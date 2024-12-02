Злостной пятёрке правонарушителей из «Мутабора» выбрали наказание

Суд в Москве назначил административный арест пятерым клиентам столичного ночного клуба «Мутабор», которому после некоторых широко известных событий пришлось сменить название на «Arma». Всех их обвиняют в мелком хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Ломаев Лев Владимирович, Левченко Антон Александрович, Нойман Марк Дмитриевич, Комиссаров Олег Евгеньевич, Зинченко Максим Александрович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста», — сказано в публикации.

В суде рассказали, что эта пятёрка злостных правонарушителей выказывала явное неуважение к обществу и некультурно выражалась в общественном месте.