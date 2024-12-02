Площадь всех земель и активов Цеповяза двукратно превысила территорию Сан-Марино

Площадь всех земель и активов Вячеслава Цеповяза в два с лишним раза больше территории Сан-Марино — небольшого европейского государства. Подсчёты провёл SHOT .

Как посчитал телеграм-канал, всего на торги выставлено 94 актива площадью 127,6 квадратных километра. В их числе 100%-ная доля в компании ООО «Опытно-производственное хозяйство «Слава Кубани».

Напомним, что банда «Цапков» приобрела печальную известность после организации массового убийства в станице Кущёвской Краснодарского края. В результате их действий в доме местного бизнесмена были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В рамках уголовного дела были арестованы 14 подозреваемых, включая главаря банды Сергея Цапока и его ближайшего подельника Вячеслава Цеповяза. Суд приговорил фигурантов к 20 годам лишения свободы.