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2 декабря, 16:40

Площадь всех земель и активов Цеповяза двукратно превысила территорию Сан-Марино

Вячеслав Цеповяз на оглашении приговора в суде в 2013 году. Обложка © ТАСС / Валерий Матицын

Вячеслав Цеповяз на оглашении приговора в суде в 2013 году. Обложка © ТАСС / Валерий Матицын

Площадь всех земель и активов Вячеслава Цеповяза в два с лишним раза больше территории Сан-Марино — небольшого европейского государства. Подсчёты провёл SHOT.

Как посчитал телеграм-канал, всего на торги выставлено 94 актива площадью 127,6 квадратных километра. В их числе 100%-ная доля в компании ООО «Опытно-производственное хозяйство «Слава Кубани».

«Цапок» Цеповяз стал ближе к родной Кубани, составлена занятная карта его «турне»«по ИК
«Цапок» Цеповяз стал ближе к родной Кубани, составлена занятная карта его «турне»«по ИК

Напомним, что банда «Цапков» приобрела печальную известность после организации массового убийства в станице Кущёвской Краснодарского края. В результате их действий в доме местного бизнесмена были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В рамках уголовного дела были арестованы 14 подозреваемых, включая главаря банды Сергея Цапока и его ближайшего подельника Вячеслава Цеповяза. Суд приговорил фигурантов к 20 годам лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как Цеповяз прекрасно провёл время в ростовском СИЗО-1 в компании бывшего министра регионального ЖКХ Андреем Майером, балуя себя красной икрой, смотря телевизор и еженедельно посещая баню. В начале осени его этапировали в ИК-26 в Волгоградской области, где он очень затосковал по дому и начал регулярно просить о переводе в Краснодарский край. Сегодня стало известно, что принадлежащие Цеповязы земли продадут на аукционе. Уже назначена стартовая цена — 2 520 081 057 рублей.

Юрий Лысенко
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