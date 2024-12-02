Российская армия бодро расширяет плацдарм под Харьковом на трёх направлениях
Ганчев: Российская армия наступает под Харьковом сразу на трёх направлениях
Подразделения ВС РФ ведут успешные наступательные бои в Харьковской области, вытесняя врага с занятых рубежей сразу на трёх направлениях. Боевики ВСУ пытаются удержать позиции с помощью отчаянных контратак резервными силами, но их потуги оказываются тщетными, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Один из векторов атаки направлен на Купянское направление, отметил чиновник, второй — на Бобровское. Третья ударная группировка действует в районе Волчанска и Липцов. Известия о локальных победах поступают и из-под сёл Кругляковка и Колесняковка.
«Очищаются уже посёлки ближе к Лужковке, то есть есть определённые тактические успехи», — поделился Ганчев с РИА «Новости».
Несладко приспешникам киевского режима приходится и на Курской земле, где ВСУ уже потеряли свыше 37 тысяч военнослужащих и огромное количество бронетехники. Дабы удержать захваченные рубежи, противник бросает на верную гибель новые силы и технику стран НАТО, которая нещадно уничтожается нашими защитниками.
VK / Минобороны России