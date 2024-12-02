Подразделения ВС РФ ведут успешные наступательные бои в Харьковской области, вытесняя врага с занятых рубежей сразу на трёх направлениях. Боевики ВСУ пытаются удержать позиции с помощью отчаянных контратак резервными силами, но их потуги оказываются тщетными, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Один из векторов атаки направлен на Купянское направление, отметил чиновник, второй — на Бобровское. Третья ударная группировка действует в районе Волчанска и Липцов. Известия о локальных победах поступают и из-под сёл Кругляковка и Колесняковка.