Захарова назвала Зеленского дешёвкой, которая дорого обошлась народу Украины
Владимир Зеленский — это дешёвка, за которую украинский народ заплатил непомерную цену. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя сделанные на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем оскорбительные выпады киевского лидера в адрес России.
«Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадёги. Всё другое он уже испробовал. Дешёвка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого», — констатировала дипломат ТАСС.
Напомним, сегодня Олаф Шольц в первый раз за 2,5 года посетил Киев, ради переговоров с Зеленским по поводу его готовности завершить конфликт с РФ. В ходе пресс-конференции с немецким лидером бывший игрок в КВН блеснул остроумием и заявил, что Россия должна «пойти на три буквы». Мария Захарова пояснила, что он имел в виду ФРГ.
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