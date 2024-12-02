Владимир Зеленский — это дешёвка, за которую украинский народ заплатил непомерную цену. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя сделанные на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем оскорбительные выпады киевского лидера в адрес России.

«Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадёги. Всё другое он уже испробовал. Дешёвка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого», — констатировала дипломат ТАСС.