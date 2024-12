От танков до Бабы Яги: Награждены десять лучших российских видеоигр 2024 года

Лучшей игрой 2024 года оказалась военная стратегия «Передний край». Ещё одна стратегия — Diplomacy is Not an Option — показала лучший дебют и игровой дизайн, а по части визуального и звукового оформления равных не нашлось приключенческой игре «Василиса и Баба Яга». Топовым онлайн-проектом был выбран «Мир танков», самой ожидаемой игрой — карточный роуглайк «Бессмертный: Сказки Старой Руси», самой необычной — Captain Goose. Приз за лучшее повествование достался научно-фантастической Satellite Odyssey Prologue, а среди визуальных новелл не нашлось равных «Бессмертной симфонии». Замыкают список «Ил-2 Штурмовик: Великие сражения» — лучшая поддерживаемая игра — и Black Book, которая получила приз за популяризацию российской культуры.