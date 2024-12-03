От танков до Бабы Яги: Награждены десять лучших российских видеоигр 2024 года

На игровой конференции «РЭД ЭКСПО» в Подмосковье состоялось вручение премий RED Game Awards 2024. Обладателями трофеев стали авторы лучших отечественных видеоигр. Организаторы и жюри определяли победителей в 15 номинациях.

Лучшей игрой 2024 года оказалась военная стратегия «Передний край». Ещё одна стратегия — Diplomacy is Not an Option — показала лучший дебют и игровой дизайн, а по части визуального и звукового оформления равных не нашлось приключенческой игре «Василиса и Баба Яга». Топовым онлайн-проектом был выбран «Мир танков», самой ожидаемой игрой — карточный роуглайк «Бессмертный: Сказки Старой Руси», самой необычной — Captain Goose. Приз за лучшее повествование достался научно-фантастической Satellite Odyssey Prologue, а среди визуальных новелл не нашлось равных «Бессмертной симфонии». Замыкают список «Ил-2 Штурмовик: Великие сражения» — лучшая поддерживаемая игра — и Black Book, которая получила приз за популяризацию российской культуры.

Ещё две премии достались лучшей компании-разработчику «Леста Игры» и лучшей компании-издателю Astrum Entertainment. 15-й же приз вручили VK Play как лучшему игровому сервису.