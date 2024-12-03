Грозит пожизненное: Двух 17-летних подростков обвинили в поджогах военкоматов в Харькове
Прокуратура Харькова обвинила двух подростков в поджогах военкоматов
Несовершеннолетние обвиняются в поджогах зданий военкоматов в Харькове. Обложка © Telegram / Харківська обласна прокуратура
Двое подростков обвиняются в поджогах военкоматов в Харькове, сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры. Ведомство утвердило обвинительное заключение против парней и направило его в суд.
Согласно информации, двое 17-летних молодых людей в мае и июне использовали зажигательную жидкость для поджога двух зданий военкоматов. В результате им грозит до пожизненного лишения свободы.
Ранее Life.ru писал, что украинца Александра Петухова заставили вступить в ряды ВСУ, угрожая смертью. Об этой истории он поведал, попав в плен к российским военным. По его словам, его отправили на позиции, даже невзирая на температуру и бронхит. Петухов захотел уйти, но командиры пригрозили убить его. Также стало известно, как украинское командование обходится с телами ликвидированных бойцов ВСУ. Со слов одного из пленных, по всей округе разносится зловонный трупный запах.