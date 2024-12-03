Французский клуб «Гавр» запретил вход на стадион шестилетнему болельщику

Футбольный клуб «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, принял решение запретить шестилетнему болельщику посещать стадион после инцидента на недавнем матче с «Реймсом», сообщает газета L'Equipe.

Всё произошло в ноябре, когда мальчик бросал с трибун картонные стаканчики и бумажные шарики в сторону своего друга. Несмотря на то, что предметы не попадали на поле, делегат матча отметил ситуацию в отчёте, что привело к штрафу для клуба. В ответ на случившееся «Гавр» ограничил доступ ребёнку на стадион до конца января.

«Это немного грустно, но мы обязаны применить меры в этом вопросе. Мы должны повысить осведомлённость наших болельщиков и показать, что стадион является местом праздника, а не местом для выпуска пара», — отметили в клубе.