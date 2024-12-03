Французский клуб «Гавр» запретил вход на стадион шестилетнему болельщику
Болельщики ФК «Гавр». Обложка © Х / L'ÉQUIPE
Футбольный клуб «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, принял решение запретить шестилетнему болельщику посещать стадион после инцидента на недавнем матче с «Реймсом», сообщает газета L'Equipe.
Всё произошло в ноябре, когда мальчик бросал с трибун картонные стаканчики и бумажные шарики в сторону своего друга. Несмотря на то, что предметы не попадали на поле, делегат матча отметил ситуацию в отчёте, что привело к штрафу для клуба. В ответ на случившееся «Гавр» ограничил доступ ребёнку на стадион до конца января.
«Это немного грустно, но мы обязаны применить меры в этом вопросе. Мы должны повысить осведомлённость наших болельщиков и показать, что стадион является местом праздника, а не местом для выпуска пара», — отметили в клубе.
Ранее Life.ru писал, что российский футболист Матвей Сафонов вышел на игру с «Баварией» в стартовом составе ПСЖ и пропустил единственный мяч на 38-й минуте. Россиянин ошибся на угловом и вынес мяч на игрока мюнхенцев Ким Мин Чжэ, который отправил его в ворота. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не стал винить нашего футболиста за поражение от «Баварии» в матче общего этапа Лиги чемпионов. Специалист отметил, что если кто-то и должен быть виновным за поражение, то это он.