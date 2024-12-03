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3 декабря, 04:53

Омский «Авангард» объявил об уходе тренеров Звягина и Курьянова

Сергей Звягин. Обложка © Telegram / ХК «Авангард» Омск

Сергей Звягин. Обложка © Telegram / ХК «Авангард» Омск

Омский хоккейный клуб «Авангард» сообщил об увольнении исполняющего обязанности главного тренера Сергея Звягина и тренера команды Антона Курьянова. Об этом сказано в заявлении на сайте ХК.

Решение о расторжении контрактов было принято по взаимному соглашению сторон. До момента, когда команду возглавит канадский специалист Ги Буше, исполнять обязанности тренера будет Андрей Подконицки.

«Клуб благодарит Сергея Евгеньевича и Антона Алексеевича за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Сейчас «Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 28 очков после 31 матча.

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Артур Лапсаков
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