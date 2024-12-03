«Люди его ненавидят»: Украинская журналистка обрушилась на Шольца из-за послания Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц врёт, когда заявляет о поддержке украинских граждан. Об этом заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — ответила Шольцу Панченко.