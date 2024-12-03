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3 декабря, 07:03
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«Люди его ненавидят»: Украинская журналистка обрушилась на Шольца из-за послания Путину

Украинская журналистка Панченко обвинила Шольца во лжи из-за послания Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц врёт, когда заявляет о поддержке украинских граждан. Об этом заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — ответила Шольцу Панченко.

Журналистка добавила, что финансовые вливания Запада в Украину продлевают срок Зеленского во главе киевского режима. При этом территория страны неумолимо сокращается.

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Ранее Олаф Шольц в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что Германия не будет сокращать военную экономическую и политическую поддержку Украины до завершения конфликта с Россией. Напомним, 2 декабря канцлер в первый за 2,5 года раз посетил Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Предположительно, цель поездки в том, чтобы оценить настрой лидера киевского режима на урегулирование конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Николай Рюмин
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