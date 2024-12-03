Шольц раскрыл содержимое взволновавшего всех чемодана в Киеве

Канцлер Германии Олаф Шольц поделился содержимым своего серебристого чемодана Rimowa, который привлёк внимание пользователей Интернета во время визита политика в Киев. Об этом сообщила люксембургская газета L'essentiel.

«По большей части речь идёт о дорожных принадлежностях, бельё и ещё некоторых вещах, которые нужны», — ответил канцлер на вопрос журналистки.

Однако многие пользователи начали выдвигать гипотезы, что в чемодане могли быть и элементы военной помощи для Украины. Российские законодатели предположили, что внутри были памперсы или некий белый порошок.