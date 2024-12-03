Шольц раскрыл содержимое взволновавшего всех чемодана в Киеве
Шольц рассказал о том, что привёз с собой в серебристом чемодане в Киев
Олаф Шольц с серебристым чемоданом Rimowa. Обложка © Х / Anton Gerashchenko
Канцлер Германии Олаф Шольц поделился содержимым своего серебристого чемодана Rimowa, который привлёк внимание пользователей Интернета во время визита политика в Киев. Об этом сообщила люксембургская газета L'essentiel.
«По большей части речь идёт о дорожных принадлежностях, бельё и ещё некоторых вещах, которые нужны», — ответил канцлер на вопрос журналистки.
Однако многие пользователи начали выдвигать гипотезы, что в чемодане могли быть и элементы военной помощи для Украины. Российские законодатели предположили, что внутри были памперсы или некий белый порошок.
Ранее стало известно, что Германия направит Украине пакет военной помощи объёмом 650 миллионов евро. По словам представители Минобороны ФРГ Митко Мюллера, туда войдут системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники. Новую поддержку Украине выделили и в США. Америка планирует потратить на киевский режим 725 миллионов долларов. Бойцам ВСУ привезут БПЛА, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые вооружения, мины и боеприпасы для систем HIMARS.