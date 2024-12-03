«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 04:18

Шольц раскрыл содержимое взволновавшего всех чемодана в Киеве

Шольц рассказал о том, что привёз с собой в серебристом чемодане в Киев

Олаф Шольц с серебристым чемоданом Rimowa. Обложка © Х / Anton Gerashchenko

Олаф Шольц с серебристым чемоданом Rimowa. Обложка © Х / Anton Gerashchenko

Канцлер Германии Олаф Шольц поделился содержимым своего серебристого чемодана Rimowa, который привлёк внимание пользователей Интернета во время визита политика в Киев. Об этом сообщила люксембургская газета L'essentiel.

«По большей части речь идёт о дорожных принадлежностях, бельё и ещё некоторых вещах, которые нужны», — ответил канцлер на вопрос журналистки.

Однако многие пользователи начали выдвигать гипотезы, что в чемодане могли быть и элементы военной помощи для Украины. Российские законодатели предположили, что внутри были памперсы или некий белый порошок.

В Германии назвали цель поездки Шольца к Зеленскому с загадочным чемоданчиком
В Германии назвали цель поездки Шольца к Зеленскому с загадочным чемоданчиком

Ранее стало известно, что Германия направит Украине пакет военной помощи объёмом 650 миллионов евро. По словам представители Минобороны ФРГ Митко Мюллера, туда войдут системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники. Новую поддержку Украине выделили и в США. Америка планирует потратить на киевский режим 725 миллионов долларов. Бойцам ВСУ привезут БПЛА, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые вооружения, мины и боеприпасы для систем HIMARS.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar