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3 декабря, 09:21

Песков назвал Шольца сторонником продолжения войны после «послания» Путину

Европа сохраняет курс на деструктивное продолжение военных действий. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «послание» канцлера Германии Олафа Шольца, адресованное Владимиру Путину.

«Подобные заявления звучат ежедневно от представителей различных европейских стран. Они целенаправленно продолжают свою деструктивную линию, провоцируя и поддерживая эту войну. Мы именно так это воспринимаем», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент России готов к продолжению диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он напомнил, что глава российского государства неоднократно подчеркивал свою открытость к диалогу.

В Европе задали Шольцу три вопроса после его послания Путину
В Европе задали Шольцу три вопроса после его послания Путину

Напомним, 2 декабря Олаф Шольц впервые за 2,5 года прилетел в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Предположительно, цель поездки в том, чтобы оценить настрой лидера киевского режима на завершение конфликта. Там канцлер заявил, что будет поддерживать украинский народ до конца.

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Life.ru, © Wikipedia

Марина Фещенко
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