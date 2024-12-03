Песков назвал Шольца сторонником продолжения войны после «послания» Путину
Европа сохраняет курс на деструктивное продолжение военных действий. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «послание» канцлера Германии Олафа Шольца, адресованное Владимиру Путину.
«Подобные заявления звучат ежедневно от представителей различных европейских стран. Они целенаправленно продолжают свою деструктивную линию, провоцируя и поддерживая эту войну. Мы именно так это воспринимаем», — указал представитель Кремля.
Песков добавил, что президент России готов к продолжению диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он напомнил, что глава российского государства неоднократно подчеркивал свою открытость к диалогу.
Напомним, 2 декабря Олаф Шольц впервые за 2,5 года прилетел в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Предположительно, цель поездки в том, чтобы оценить настрой лидера киевского режима на завершение конфликта. Там канцлер заявил, что будет поддерживать украинский народ до конца.
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