В Европе задали Шольцу три вопроса после его послания Путину
Журналист Боуз напомнил Шольцу о народе Германии после его послания Путину
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Вместо поддержки киевского диктатора Владимира Зеленского канцлеру Германии Олафу Шольцу стоило бы озаботиться немецким народом. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.
«Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?» — заявил журналист.
Также Боуз спросил у Шольца, когда станет известна правда о «Северных потоках», которые повредили ФРГ, тем самым разрушив промышленность страны.
Напомним, 2 декабря Олаф Шольц впервые за 2,5 года прилетел в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Предположительно, цель поездки в том, чтобы оценить настрой лидера киевского режима на завершение конфликта. Там канцлер заявил, что будет поддерживать украинский народ до конца. Вскоре украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Запад направляет деньги не людям, а преступному режиму Зеленского.