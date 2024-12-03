Вместо поддержки киевского диктатора Владимира Зеленского канцлеру Германии Олафу Шольцу стоило бы озаботиться немецким народом. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?» — заявил журналист.