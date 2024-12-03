СМИ узнали, почему Зеленский вдруг согласился на мир без возврата территорий
WSJ: Зеленский согласился на мир без возврата территорий из-за усталости Украины
Усталость украинского народа от вооружённого конфликта привела к тому, что Владимир Зеленский допустил завершение «горячей фазы» противостояния с Россией без возвращения утраченных территорий, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Подобные настроения усиливаются из-за нехватки бойцов в рядах ВСУ и принудительной мобилизацией украинцев.
«Большую часть войны Зеленский настаивал на том, что его страна будет продолжать сражаться, пока не вернёт себе примерно 20% территории страны, которая сейчас находится под контролем Москвы», — указало издание, подчеркнув, что последнее время Зеленский всё чаще говорит о прекращении конфликта.
Напомним, что 29 ноября Владимир Зеленский впервые согласился на перемирие без возвращения утраченных территорий. Однако взамен на это он потребовал членство Украины в НАТО. Сегодня стало известно, что Киев выдвинул союзникам ультиматум по поводу членства в Североатлантическом альянсе. Отмечается, что власти Украины не примут никаких гарантий, кроме принятия в военно-политической блок.
Shutterstock / FOTODOM / Review News