«Деградация»: В Госдуме отреагировали на хамский выпад Зеленского в адрес РФ

Владимир Зеленский, публично пославший Россию «на три буквы», стал объектом критики со стороны депутата Госдумы от Крыма, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета. Парламентарий выразил мнение, что действия бывшего украинского комика демонстрируют уровень его деградации, хамства и необразованности. Шеремет считает, что Москве не стоит вступать в словесные перепалки с Зеленским.

«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

Шеремет добавил, что заявление Зеленского было сделано не от большого ума. По мнению депутата, такие выпады со стороны главаря киевского режима лишь подтверждают его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.