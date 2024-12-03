«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 12:52

Глава партии Зеленского Шуляк призвала готовить законы для проведения выборов

Председатель правящей партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что законодательство должно быть готово к проведению в стране выборов после отмены военного положения. Её слова приводит украинская «Судебно-юридическая газета».

«Первые послевоенные выборы должны иметь абсолютное доверие к их легитимности. Поэтому вызовы по их проведению требуют широкой общественной дискуссии», — сообщила Шуляк.

Она добавила, что у избирателей низкий уровень доверия к почтовому и интернет-голосованию. Политик также отметила необходимость избежать принуждения избирателей к голосованию на предстоящих выборах на Украине.

В США заявили, что Зеленскому останется лишь выбрать цвет ручки для подписания капитуляции
В США заявили, что Зеленскому останется лишь выбрать цвет ручки для подписания капитуляции

Ранее в Киеве расклеили листовки с критикой режима Зеленского. Местные жители призывают к проведению президентских выборов, которые в настоящее время откладываются по различным причинам. Наибольшее возмущение у людей вызывает разделение украинского общества на «элиту», позволяющую себе роскошную жизнь, и простых граждан, которых загоняют в окопы на верную смерть. Напомним, 20 мая у Зеленского истекли полномочия и он стал нелегитимен. Выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar