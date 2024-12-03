Председатель правящей партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что законодательство должно быть готово к проведению в стране выборов после отмены военного положения. Её слова приводит украинская «Судебно-юридическая газета».

Она добавила, что у избирателей низкий уровень доверия к почтовому и интернет-голосованию. Политик также отметила необходимость избежать принуждения избирателей к голосованию на предстоящих выборах на Украине.

Ранее в Киеве расклеили листовки с критикой режима Зеленского. Местные жители призывают к проведению президентских выборов, которые в настоящее время откладываются по различным причинам. Наибольшее возмущение у людей вызывает разделение украинского общества на «элиту», позволяющую себе роскошную жизнь, и простых граждан, которых загоняют в окопы на верную смерть. Напомним, 20 мая у Зеленского истекли полномочия и он стал нелегитимен. Выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение.