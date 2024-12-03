В Киеве затапливает станцию метро «Демиевская», построенную в 2010 году

Станцию метро «Демиевская» в Киеве начало затапливать, передаёт издание «Страна». Это одна из новых станций метрополитена, построенная в 2010 году. В начале декабря 2023 года её уже закрывали на ремонт из-за такой же проблемы.

Станцию метро «Демиевская» в Киеве начало затапливать. Видео © Telegram / Життя Київ/Україна новини

В метрополитене же заявили, что на станции нет никаких подтоплений, а вода на путях — это обычное явление.

«Да, в сооружениях метрополитена есть дренажные системы, куда попадают все грунтовые воды. Водоотвод происходит автоматически, специалисты профильной службы ведут постоянный надзор за работой этих систем. Просим не манипулировать темой подтоплений в столичном метрополитене», — цитирует издание «Страна» сообщение киевского метро.