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8 октября, 13:29

В Киеве закрыли станцию метро «Дорогожичи» из-за прорыва сети водоснабжения

Станцию киевского метро «Дорогожичи» закрыли на вход и выход из-за подтопления подземного перехода. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Прорыв трубопровода в Киеве. Видео © Telegram / Киевский движ

Подтопление произошло из-за прорыва городской сети водоснабжения. Уточняется, что из-за потопа вблизи эпицентра также изменились маршруты наземного транспорта.

Киевляне выложили в Сеть видео потопа на очередной станции метро
Киевляне выложили в Сеть видео потопа на очередной станции метро

К слову, подтопление в киевском метро фиксируется уже далеко не первый раз. Так, в декабре прошлого года несколько станций оказались под «водяной» угрозой. В случившемся премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева. В январе этого года на станции «Академгородок» вновь через потолок просочилась вода, были разрушены отделка и штукатурка. А в марте на станции метро «Выдубичи» начал протекать потолок.

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Telegram / Киев ИНФО

Александра Мышляева
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