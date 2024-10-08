В Киеве закрыли станцию метро «Дорогожичи» из-за прорыва сети водоснабжения
Станцию киевского метро «Дорогожичи» закрыли на вход и выход из-за подтопления подземного перехода. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Прорыв трубопровода в Киеве. Видео © Telegram / Киевский движ
Подтопление произошло из-за прорыва городской сети водоснабжения. Уточняется, что из-за потопа вблизи эпицентра также изменились маршруты наземного транспорта.
К слову, подтопление в киевском метро фиксируется уже далеко не первый раз. Так, в декабре прошлого года несколько станций оказались под «водяной» угрозой. В случившемся премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева. В январе этого года на станции «Академгородок» вновь через потолок просочилась вода, были разрушены отделка и штукатурка. А в марте на станции метро «Выдубичи» начал протекать потолок.
Telegram / Киев ИНФО