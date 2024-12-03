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3 декабря, 14:05

Урал, Байкал, Дальний Восток: 86-летняя россиянка объездила полстраны благодаря работе дворником

Kp.ru: 86-летняя пенсионерка из Ростова объездила полстраны, работая дворником

Валентина Садовова. Обложка © личный архив / kp.ru

Валентина Садовова. Обложка © личный архив / kp.ru

Пенсионерка Валентина Садовова из Ростова-на-Дону в свои 86 лет недавно вернулась из путешествия на Дальний Восток. В беседе с kp.ru она выразила надежду, что эта поездка не станет последней, ведь сил и энергии у женщины хоть отбавляй.

За последние годы Валентина Митрофановна успела искупаться не только в Японском море, но и в озере Байкал. Кроме того, пенсионерка смогла насладиться красотой Уральских гор. Воплотить мечту, получить невероятные впечатления и привезти сувениры для близких ей помогла работа дворником. Пожилая туристка трудится в детском садике, который посещают её внуки. Время от времени администрация учреждения выделяет для сотрудников билеты в разные концы страны, однако воспользоваться ими многие не спешат. Зато пенсионерка от путёвок не отказывается, ведь заплатить нужно всего лишь 13% от стоимости железнодорожных билетов.

«Не будь этой возможности, я бы в жизни не смогла столько путешествовать. Только помечтала бы и всё», — поделилась с журналистами Садовова.

Валентина Митрофановна регулярно посещает танцы, концерты и спектакли, а также стремится расширять свои горизонты, читая новые книги из библиотеки. Пенсионерка уверена, что жить насыщенной и интересной жизнью можно не только в поездках, но и в родном городе — главное, чтобы было желание.

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Борис Эльфанд
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